Arib blij met veel kleine partijen in Tweede Kamer

Kamervoorzitter Arib is blij met de versplintering in de politiek. „Door de vele partijen in de Tweede Kamer voelen veel mensen zich gehoord.”

Dat zei Arib vrijdag tijdens de viering van honderd jaar algemeen kiesrecht in Den Haag. De hoeveelheid partijen wordt soms gezien als bedreiging voor de bestuurbaarheid van het land. Maar Arib ziet de waarde van veel kleine partijen in de Kamer. „Of je nu twee, tien of dertig zetels hebt, iedereen heeft de vrijheid om de mening van zijn achterban te uiten.”

Dat de Tweede Kamer nu dertien partijen telt, maakt het niet altijd makkelijk om besluiten te nemen, weet Arib. „Het maakt het werk van premier Rutte er niet eenvoudiger op. Maar het past bij Nederland om altijd te zoeken naar samenwerking en compromissen. In onze handelstraditie en strijd tegen het water zien we dat ook terug.”

Vrijdagmiddag werd in de Ridderzaal op het Binnenhof het eeuwfeest van het algemeen kiesrecht gevierd. Honderd jaar geleden kregen alle vrouwen het recht om te stemmen, nadat twee jaar eerder dat recht voor alle mannen werd bevochten. „Een groot goed, waar we zuinig op moeten zijn”, aldus Arib.

Ook de koning en koningin waren vrijdag aanwezig in de Ridderzaal. Daarnaast waren veel Kamerleden, ministers en staatssecretarissen en burgers uit het hele land aanwezig bij de viering.

De bezoekers kregen onder meer een video te zien waarin de moord op Pim Fortuyn in herinnering werd gebracht. De politicus werd in 2002 om politieke redenen doodgeschoten.