Arib berispt Öztürk; De Graaf uit dreigement

In een Kamerdebat over uitkeringsfraude liep een confrontatie tussen DENK-Kamerlid Öztürk en PVV’er De Graaf woensdag flink uit de hand. Wat de eerste op een berisping door Kamervoorzitter Arib kwam te staan.

Aanvankelijk leek het nog een onschuldig plagerijtje, toen tijdens het Kamerdebat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders DENK-Kamerlid Öztürk zijn PVV-collega De Graaf uitnodigde het voorbeeld te volgen van ex-PVV’er Van Klaveren. Die bekeerde zich, naar maandag bleek, vorig jaar tot de islam.

Maar toen Öztürk vervolgens met een bericht uit de Telegraaf zwaaide, waaruit volgens hem bleek dat De Graaf diverse malen in opspraak is geweest vanwege mogelijke fraude, sloeg de vlam in de pan. Toen het DENK-Kamerlid zijn „aantijgingen” niet wilde terugnemen, beet De Graaf hem woedend toe: „Er is geen fraude te vinden. Dus zwijg daar eeuwig over! Want ik zal je najagen. Dan ben je van mij!”

De PVV’er nam dat dreigement later, na een verzoek daartoe van D66-Kamerlid Raemakers, gesteund door Arib, terug. „Natuurlijk had ik dat niet moeten zeggen. Dat neem ik terug.”

Dat gebeurde nadat Öztürk door Arib al was berispt. „In een debat met dit soort aantijgingen komen, dat vind ik echt heel naar. Als u bewijzen hebt, moet u maar aangifte doen of iets in die trant. Maar dit is een parlement, waar je met woorden elkaar bestrijdt, niet met persoonlijke aanvallen.”