Apologie Willem van Oranje niet bij ‘geboortepapieren’ Nederland

De Apologie van Willem van Oranje uit 1580 komt niet in de permanente tentoonstelling van het Nationaal Archief in Den Haag waar de ‘geboortepapieren’ van Nederland worden getoond. Dat meldt minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) aan de Tweede Kamer.

De expositie komt er op aandringen van regeringspartijen VVD en CDA. Die hopen het historisch democratisch bewustzijn te vergroten met de expositie. De regeringspartijen zien naast de Unie van Utrecht en het Plakkaat van Verlatinghe de Apologie als sleutelstukken in de geschiedenis van ons land.

Maar het Nationaal Archief heeft volgens de minister na overleg met historici besloten de Apologie niet op te nemen in de nieuwe presentatie omdat het om een propagandageschrift gaat. Het document maakt ook geen onderdeel uit van de collectie van het Nationaal Archief. In het pamflet verdedigt Willem van Oranje zich tegen de ban die de Spaanse koning Filips II, destijds heer van de Nederlanden, over hem had uitgesproken.

De Unie van Utrecht (1579) en het Plakkaat van Verlatinghe (1581) komen wel in de expositie, omdat zij kunnen worden beschouwd als documenten van officiële organen. De stukken speelden een cruciale rol in de opstand tegen de Spanjaarden.

„Het is de eigen verantwoordelijkheid van het Nationaal Archief om presentaties vorm te geven en het archief is daarin onafhankelijk binnen de gestelde kaders van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Archiefwet”, aldus de minister. Ze steunt de keuzes van het Archief. De nieuwe opstelling is vanaf november te zien.