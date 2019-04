APK-keuring en kenteken voor tractor in najaar

In het najaar moeten landbouwvoertuigen zoals tractoren die harder kunnen dan 40 kilometer per uur APK-gekeurd worden. Ook moeten voertuigen van deze categorie die harder rijden dan 25 kilometer per uur dan een kentekenplaat hebben.

Nederland is eerder door Brussel op de vingers getikt omdat deze regelgeving nog niet is ingevoerd. In de EU is afgesproken dat deze landbouwvoertuigen vanaf 20 mei 2018 APK-plichtig zijn. Met de invoering wordt de maximumsnelheid verhoogd van 25 naar 40 kilometer per uur.