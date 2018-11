AOW-leeftijd gaat niet omhoog in 2024

De AOW-leeftijd gaat in 2024 niet omhoog. In dat jaar hebben mensen recht op AOW met 67 jaar en drie maanden. De AOW-leeftijd blijft daarmee gelijk in de jaren 2022, 2023 en 2024. Dat heeft minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) laten weten.

Koolmees baseert zich bij zijn besluit onder meer op de jaarlijkse raming van de levensverwachting door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De levensverwachting van 65-jarigen is voor 2024 licht toegenomen. Gemiddeld leven mensen van die leeftijd dan nog 20,63 jaar. Dat is volgens het CBS zo’n driekwart jaar langer dan de mensen die vorig jaar 65 werden.