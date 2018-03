Antwerpse Syriëgangers veroordeeld

Drie vrouwen uit Antwerpen zijn maandag bij verstek veroordeeld voor deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie. De Antwerpse rechtbank legde hun vijf jaar celstraf en elk 6000 euro boete op.

Van twee van de drie vrouwen is bekend dat ze met hun kinderen in een kamp in het noorden van Syrië verblijven en graag naar België willen terugkeren. Als ze daarin slagen, moeten ze van de rechter onmiddellijk worden aangehouden.

„Ik hoop dat de autoriteiten er alles aan gaan doen om hen terug te halen”, zei hun advocaat. „Ze zijn bereid hun verantwoordelijkheid te nemen.”