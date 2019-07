Antwerpse politie schiet man dood

De politie in Antwerpen heeft dinsdagmiddag een man doodgeschoten in een woning in het centrum van de stad. Het zou gaan om een geesteszieke man die iemand met een mes had aangevallen, meldt VTM Nieuws.

De moeder van de man had de politie gevraagd langs te komen omdat ze bezorgd was over haar haar zoon, aldus de nieuwszender. Toen de agenten met de conciërge bij de deur stonden, viel de zoon de conciërge aan met een mes. De zoon werd doodgeschoten. De conciërge raakte zwaargewond en is naar een ziekenhuis gebracht.

De politie sloot het kruispunt van de Plantin en Moretuslei en de Quinten Matsijslei af na het incident en vroeg de omgeving te mijden. Even later kwam het bericht dat er geen gevaar meer dreigde.