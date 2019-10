Antwerpse phishingbende in Nederland actief

De Belgische justitie heeft een phishingbende in Antwerpen opgerold waarvan de leden met gestolen bank- of andere vertrouwelijke gegevens geld opnamen in Antwerpse en Nederlandse casino’s, en bij Nederlandse bankautomaten. Volgens het Openbaar Ministerie in Antwerpen zijn bij negentien gelijktijdige huiszoekingen in en om Antwerpen dertien meerderjarigen en vijf 17-jarigen opgepakt.

Phishing is een vorm van internetfraude waarbij oplichters proberen gevoelige informatie zoals wachtwoorden, gebruikersnamen of bankgegevens te achterhalen door zich voor te doen als een legitieme instelling zoals een bank. De opgerolde bende zou ook echte bankkaarten hebben gestolen en vertrouwelijke gegevens hebben ontfutseld via ‘shouldersurfing’, door over de schouder van het slachtoffer mee te kijken als hij bijvoorbeeld geld trekt om te zien welke gegevens worden ingevoerd.

De bende werkte vervolgens met „muilezels” die ze vond via Snapchat en WhatsApp. Dat zijn personen die hun bankrekening ter beschikking stellen zodat het geld van de slachtoffers kan worden overgeschreven. Daarna werd het geld afgehaald in casino’s of bankautomaten.

Het OM beschouwt de groep als criminele organisatie, verdacht van oplichting, valsheid in geschriften en afpersing.