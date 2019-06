Antwerpse cannabisclub bestraft en ontbonden

De Antwerpse cannabisclub Trekt Uw Plant wordt ontbonden omdat de leden van de vereniging zonder winstoogmerk op grote schaal wiet telen en verhandelen. De rechtbank in Antwerpen legde de club een boete op van 32.000 euro en liet 138.000 euro in beslag nemen.

Van de twintig gedagvaarde leden kregen er negentien voorwaardelijke celstraffen tot twintig maanden opgelegd. Van hen werd in totaal 121.250 euro verbeurd verklaard.

Coffeeshops zoals in Nederland worden in België niet toegestaan. De in 2006 opgerichte vereniging was de eerste cannabisclub bij de zuiderburen. De leden kweken wiet voor andere leden, op basis van het principe één plant per lid. Zij betalen jaarlijks 25 euro contributie en kunnen dan op een soort ruilbeurs wiet kopen van andere leden.

Het Openbaar Ministerie staat dit toe mits er geen sprake is van overlast of handel. De rechtbank oordeelt nu dat op de beurzen handel wordt gedreven. „Dat de leden van Trekt Uw Plant eigenaar waren van één bepaalde plant is louter fictie”, staat in het vonnis. „Het gaat hier duidelijk om een verkapte, grootschalige handel in cannabis. Dat bewijzen ook de aanzienlijke geldstromen.”