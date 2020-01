Antitankkanonnen Belgische leger werken niet

Het Belgische leger heeft achttien pantservoertuigen die geen antitankmunitie kunnen afvuren. De zogeheten Piranha’s zijn uitgerust met een kanon dat niet geschikt is om vijandige tanks te kunnen doorboren. Volgens de krant De Morgen rammelt het Direct Fire 90 millimeter-kanon van de Piranha aan alle kanten bij het vuren: schroeven komen los, bedrading desintegreert door de hitte en kleppen breken.

De problemen bestaan al sinds de aankoop in 2006 in Zwitserland ter vervanging van de Leopard-tanks, hoewel 90 millimeter geen NAVO-standaard was. Meer dan een jaar later kon een nieuwe minister van Defensie, Pieter De Crem, de bestelling van 22 Piranha’s stoppen, maar voor deze 18 was het te laat. Hij zette ze zonder succes in de verkoop.

België betaalde 69,9 miljoen euro voor de Piranha’s, schrijft De Morgen. De militaire vakbond ACMP noemt het „verspilling van overheidsmiddelen” en vindt het „schrijnend dat het leger er niet in slaagt om in tien jaar dit probleem op te lossen.”

Een jaar geleden is Defensie gestopt met het gebruik van de zware munitie omdat de kosten van het onderhoud van de Piranha’s te hoog oplopen. Er wordt nu een minder belastende munitie gebruikt die niet pantserdoorborend is.