Antireligieus beleid China verontrust Blok

Het kabinet maakt zich „ernstige zorgen” over de godsdienstvrijheid in China. Die wordt door de overheid van dat land steeds meer ingeperkt.

Zo houden overheidssurveillanten kerkdiensten nauwlettend in de gaten. Huiskerken zijn er inmiddels volstrekt verboden.

Die beperkingen van de godsdienstvrijheid zijn in strijd met de Chinese grondwet en met internationale verdragen waaraan China zich heeft verbonden, aldus minister Blok van Buitenlandse Zaken donderdag in antwoord op schriftelijke Kamervragen van SGP en ChristenUnie.

Blok schrijft dat in februari dit jaar een aantal maatregelen in China van kracht werd „om ongeautoriseerde activiteiten van religieuze groepen harder aan te pakken en de controle op christengroeperingen, moslimgemeenschappen en andere religieuze groepen te verhogen.” Het gaat onder andere om beperkingen op religieuze organisaties die niet in China staan geregistreerd of vanuit het buitenland worden gefinancierd.

Als reden voor die maatregelen voeren de Chinese autoriteiten „de vermeende dreiging voor de binnenlandse veiligheid en stabiliteit aan die uitgaat van religieus-extremistische groeperingen in China.” Vanzelfsprekend, gaat Blok verder, „speelt ook de wens van de Chinese autoriteiten om de regie te behouden op het ideologisch landschap in China een rol.”

Het kabinet vindt godsdienstvrijheid zeer belangrijk en volgt daarom de ontwikkelingen in China „nauwgezet”, verzekert Blok. Nederland spreekt er bovendien regelmatig over met China.