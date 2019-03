Antimartelcomité maant Rusland om Tsjetsjenië

Rusland moet hard optreden tegen martelpraktijken van de politie in Tsjetsjenië en elders in de noordelijke Kaukasus. Het antimartelcomité van de Raad van Europa roept Moskou op alle aantijgingen grondig te onderzoeken en over te gaan op een beleid van zero tolerance.

Martelingen en andere wrede methoden komen nog altijd wijdverbreid voor in de Tsjetsjeense republiek, blijkt volgens het comité uit informatie die het heeft verzameld. Dat geldt ook voor onrechtmatige detentie.

De Russische autoriteiten weigeren de ernst van de situatie te erkennen en falen structureel om het leven van gedetineerden in Tsjetsjenië te verbeteren, aldus de waakhond. Het comité heeft Rusland drie keer eerder op de vingers getikt over deze kwestie. De laatste keer was in 2007.

De Raad van Europa ziet toe op de mensenrechten en democratie in Europa en telt 47 lidstaten.