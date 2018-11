Anticonceptie en Palestijnen beroeren Tweede Kamer

Moet de Nederland meer inzetten op geboortebeperking in Afrika? En moet Nederland de steun aan de Palestijnen beperken?

Deze vragen kwamen woensdag aan de orde tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

VVD-Kamerlid Van Haga gooide begin deze week de knuppel in het hoenderhok. Hij betitelde de bevolkingsgroei in Afrika als „catastrofaal”. Inzetten op anticonceptie is volgens hem de oplossing. Dat levert volgens de VVD’er een „hoger rendement” op dan investeren in voedsel, gezondheid en onderwijs. Hij noemde dat vervelend „voor mensen die geen schooltje meer krijgen. Maar je kunt je geld maar één keer uitgeven”, aldus Van Haga in De Telegraaf van maandag. Daarom diende de liberaal een amendement in om 10 miljoen extra voor geboortebeperking in Afrika uit te trekken.

D66 steunde het plan aanvankelijk, maar toen Kamerlid Bouali de „rabiate” uitspraken van zijn VVD-collega hoorde, trok hij zich ijlings terug. Nu dienen CDA en D66 samen een amendement in „voor toegang tot en voorlichting over anticonceptie in ontwikkelingslanden.”

ChristenUnieKamerlid Voordewind eiste dat de Nederlandse regering een daad stelt nu de Palestijnse Autoriteit de uitkeringshoogte van terroristen die in Israël gevangen zitten, nog steeds laat afhangen van het aantal slachtoffers dat ze maakten. Voordewind wil een korting van 7 procent. De VVD steunt deze eis.

SGP-Kamerlid Stoffer plaatste kritische kanttekeningen bij de extra miljoenen die de Palestijnen krijgen van minister Kaag. De SGP’er wil dat de Palestijnen op eigen benen gaan staan.

Donderdagavond gaat het debat verder.