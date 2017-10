Anna Kamerlid voor de SGP op wereldmeisjesdag

De 20-jarige studente Anna van der Meij zit woensdag namens de SGP in de Tweede Kamer. Kamerlid Elbert Dijkgraaf staat zijn stoel aan haar af in het kader van wereldmeisjesdag.

Ook het Twitter- en Facebookprofiel van Dijkgraaf neemt ze een dag over. 11 oktober is een internationale dag met aandacht voor de positie van meisjes. De dag is uitgeroepen door de Verenigde Naties.

Tegen EO Visie vertelt Anna, betrokken bij de SGP Jongeren, dat de SGP aandacht wil vragen voor de schending van rechten van meisjes. „We vragen vandaag aandacht voor gendercide: de praktijk in bijvoorbeeld India dat meisjes worden geaborteerd of vermoord, omdat ouders liever een jongetje willen. Een zoon kan later voor hen zorgen en aan een meisje hebben ze niet zo veel, is de gedachte. Vandaag wil ik hier, met de zetel van Elbert Dijkgraaf, aandacht voor vragen.”