Ankie Broekers-Knol geridderd bij afscheid

Scheidend voorzitter van de Eerste Kamer Ankie Broekers-Knol is dinsdag Ridder in de Orde van Oranje-Nassau geworden. Zij kreeg de onderscheiding uit handen van premier Mark Rutte, die haar toesprak bij het afscheid van de huidige Eerste Kamer.

"De rol van voorzitter zat u van begin af aan als gegoten", zei Rutte over zijn partijgenoot. "In het begin liet uw naamsbekendheid nog wat te wensen over. Maar binnen de korte keren strekte uw autoriteit zich uit tot ver voorbij de muren van deze zaal. Het laat maar weer eens zien: voorzitter kun je niet spelen, dat ben je."

Voorafgaand aan Ruttes speech, sprak Broekers-Knol alle vertrekkende senatoren toe, met voor elk een persoonlijke anekdote. "Ik sluit af met de woorden van Vera Lynn: we’lll meet again", zei Broekers-Knol.

"Ik ga het niet zingen, rustig maar", voegde ze er met een glimlach aan toe. De scheidend voorzitter staat erom bekend graag te zingen. Ze werd door haar collega’s op een luid applaus getrakteerd.

Van de huidige lichting senatoren keert meer dan de helft niet terug. "Het stemt weemoedig dat zoveel oudgedienden uit de Senaat vertrekken", aldus Rutte. "Ik wil hier dan ook mijn grote waardering uitspreken naar de leden van de Eerste Kamer - ook namens mijn collega’s."