Analyses: coalitie heeft probleem in de senaat

De Nederlandse ochtendkranten zijn redelijk eensgezind in de analyses van de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. Conclusie: de coalitie heeft een probleem in de Eerste Kamer.

Forum voor Democratie zet zich graag af tegen Haagse taferelen. De uitslag betekent derhalve niet slechts verlies voor de coalitie; het is een afstraffing voor de gevestigde orde, schrijft De Telegraaf.

Rutte zal moeten bellen, bellen, bellen, schrijft het AD. De premier heeft vaker met dat bijltje gehakt. Het wordt wel een heel stuk lastiger dan voorheen. De nederlaag was ingecalculeerd. „Dat wordt veel koffie drinken en heel veel bellen.”

‘Kabinet in lastig parket gebracht’, kopt de Volkskrant in de analyse van de uitslag. Het derde kabinet-Rutte moet zien door te regeren met een tekort van waarschijnlijk zeven zetels in de Eerste Kamer.

Dagblad Trouw omschrijft Forum voor Democratie als een ‘politiek koekoeksjong’ waar de provincies mee opgescheept zitten. In de twaalf provincies is de ongekende opkomst van de partij van Baudet de grote verrassing. Forum heeft geen folder of ballon uitgedeeld, maar de talloze radiospotjes, de advertentie in De Telegraaf en vooral het mediaoptreden van Baudet hebben hun werk gedaan.

De analist van NRC schrijft dat de monsterzege van Baudet Rutte naar links dwingt. Van de krappe meerderheid van 38 zetels in de Eerste Kamer blijven er nog maar 31 over. Tegelijkertijd, en dat is de paradox van een rampzalige avond voor Mark Rutte, is de situatie er voor de premier een stuk overzichtelijker op geworden. Rutte III moet, als de coalitie dingen gedaan wil krijgen, linksaf.