Amsterdamse moskeevoorzitter ontkent band met Moslimbroederschap

Voorzitter Jacob van der Blom van de Blauwe moskee in Amsterdam ontkent dat hij banden heeft met de Moslimbroederschap, een omstreden radicaal-islamitische beweging. Hij werd donderdag gehoord in het onderzoek van de Tweede Kamer naar ongewenste buitenlandse geldstromen naar moskeeën.

Terreurdeskundige Ronald Sandee zei maandag in een verhoor dat Van der Blom wel degelijk banden heeft. De Kamercommissie vroeg Van der Blom of hij verbonden is aan de Moslimbroederschap. Nee, zei hij. „Ik ken de Moslimbroederschap alleen als politieke partij. Buiten dat zou ik niet weten wat de Moslimbroederschap zou moeten zijn. Blom werd uitgenodigd omdat hij omstreden predikers zijn moskee in haalde.

Van der Blom noemde de uitspraak van Sandee ‘één grote mythe’. „Ik word al tien jaar lang achtervolgd door dat spookverhaal.”