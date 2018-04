Amnesty vraagt Rutte om reprimande voor China

Premier Mark Rutte moet China aanspreken op zijn verslechterende omgang met de mensenrechten, vindt Amnesty International. Rutte moet volgens de mensenrechtenorganisatie de gelegenheid aangrijpen die zijn aanstaande handelsreis naar China biedt.

Amnesty wil dat Rutte het met name opneemt voor twee opgesloten dissidenten, schrijft de organisatie in een brief aan de minister-president. China zou mensenrechtenadvocaat Jiang Tianyong en de Tibetaanse mensenrechtenverdediger Tashi Wangchuk moeten vrijlaten. Jiang zou zijn gemarteld en hem zou een bekentenis zijn afgedwongen. Beiden mochten lang niet spreken met een advocaat en met hun naasten.

Rutte leidt van zondag tot en met vrijdag een zware handelsmissie naar China. De ministers Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel, Carola Schouten van Landbouw en Bruno Bruins voor Medische Zorg gaan mee, evenals staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Ze worden vergezeld door ongeveer 165 bedrijven en kennisinstellingen.

Rutte spreekt dinsdag president Xi Jinping en aan het eind van de handelsreis premier Li Keqiang.