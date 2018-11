Amendement homohuwelijk op CU-congres verworpen

In de nieuwe beginselverklaring van de ChristenUnie komt geen passage waarin extra bescherming van het homohuwelijk is opgenomen.

Dat heeft het ChristenUnie-congres zaterdag uitgesproken door een amendement van een twaalftal leden af te wijzen. Tijdens de stemming bleek dat 314 leden tegen stemden en 114 voor. 74 aanwezigen onthielden zich.

De eerste indiener, Walter Brands, verklaarde dat hij geen bezwaren heeft tegen het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht. “De bestaande formulering zou ertoe kunnen leiden alleen het huwelijk tussen man en vrouw te beschermen en alle overige samenlevingsvormen niet”, aldus Brands.

Partijvoorzitter Adema stelde voorafgaand aan de stemming dat er spanning zit in dit thema. “De overheid dient -nu het er is- ook het homohuwelijk te beschermen net als andere samenlevingsvormen. Dat staat ook in de beginselverklaring. De overheid dient iedereen te beschermen”, aldus Adema.

Toch adviseerde het partijbestuur tegen het amendement te stemmen omdat het ideaal van de partij het huwelijk is tussen man en vrouw. “Het amendement stelt het huwelijk tussen man en vrouw en mensen van hetzelfde geslacht teveel op een lijn. Als de partij dat zou aanvaarden, zou dat een principiële koerswijziging zijn”, aldus de partijvoorzitter.