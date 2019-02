Ambassadeur VS in Kamer verandert niets

De Amerikaanse oproep om geen gas meer te kopen uit Rusland, kreeg in de Tweede Kamer zoals verwacht geen navolging. De Kamerleden debatteerden over de oproep onder het toeziend oog van de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra.

De Amerikanen dringen al langer aan om de Russische gasleiding Nord Stream II niet te steunen. Die gaat lopen van Rusland naar Duitsland. Washington dreigt bedrijven die meewerken met de aanleg met sancties. Hoekstra heeft zich ook al vaker over de kwestie uitgelaten. Moskou krijgt teveel invloed in Europa met de leiding, zegt hij.

Maar Nederland gaat de aanleg niet boycotten. Het is een commercieel project dat de internationale regels niet schendt, verklaarde minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken). Sancties zouden volgens hem „zeer onjuist” zijn. Partijen in de Kamer vinden dat de VS geen dreigementen moet uiten. Onder meer Shell, Van Oord en Boskalis zijn bij Nord Stream II betrokken.

In de EU werd vorige week over de gasleiding een compromis bereikt. Nederland steunt dat, verklaarde minister Eric Wiebes (Economische Zaken). Europa heeft nog heel wat jaren nog Russisch gas nodig.