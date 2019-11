Ambassadeur VS hamert tijdens congres FVD op meer geld voor NAVO

De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra, heeft erop gehamerd dat de Nederlandse regering meer moet bijdragen aan de NAVO. „Jullie moeten meer betalen”, aldus de topdiplomaat op het partijcongres van Forum voor Democratie (FVD) in Barneveld.

Hoekstra benadrukte opnieuw de wens van de Amerikaanse regering om de lasten van de NAVO eerlijker te verdelen. De oproep komt enkele dagen voor een NAVO-top in Londen, waar de financiering van de alliantie op de agenda staat.

Volgens Hoekstra is het niet de kwestie of de NAVO „hersendood” is, zoals de Franse president Emmanuel Macron onlangs stelde. Volgens hem gaat het om de vraag wat te doen om de „belangrijkste veiligheidsalliantie” levend en levendig te houden.

De ambassadeur verklaarde zijn aanwezigheid op het FVD-congres simpelweg omdat hij ervoor werd uitgenodigd. FVD-leider Thierry Baudet verzekerde dat zijn partij de defensie-uitgaven wil verhogen tot de door de NAVO gewenste bijdrage van 2 procent van het nationaal inkomen.