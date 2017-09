Alternatief oppositie voor hogere premie

De voltallige toekomstige oppositie in de Tweede Kamer wil voorkomen dat de zorgpremie volgend jaar gemiddeld met tien euro extra omhoog gaat. Om de stijging te voorkomen willen de partijen de bijdrage vanuit de overheid aan de zorgverzekeraars eenmalig met 150 miljoen euro verhogen.

Die 150 miljoen euro willen de partijen financieren uit het begrotingsoverschot. GroenLinks dient maandag een voorstel in, dat wordt gesteund door alle partijen behalve formatiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Om nog iets te veranderen moet snel worden gehandeld, want zorgverzekeraars maken in november de premies voor het volgende jaar bekend.

Zoals het er nu naar uitziet gaat de zorgpremie volgend jaar in totaal met 10 euro omhoog, bovenop de al verwachte stijging. De extra stijging is het gevolg van een wens van de formerende partijen, die vorige week in allerijl een spoedprocedure in gang zetten om te voorkomen dat het eigen risico in 2018 stijgt van 385 euro naar 400 euro