Alsnog klimaatdebat tussen fractievoorzitters

De Tweede Kamer gaat alsnog in debat over het ontwerp-Klimaatakkoord, waarvan de kosten en baten momenteel nog worden doorgerekend. Woensdagavond werd het klimaatdebat afgeblazen, omdat tot ergernis van de oppositie de fractievoorzitters van de coalitiepartijen niet zelf waren komen opdraven.

PvdA-leider Lodewijk Asscher stelde donderdag voor het debat zo snel mogelijk opnieuw in te plannen, liefst volgende week. Daarbij riep hij de fractieleiders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie op ditmaal wel zelf te komen, in plaats van hun fractiespecialisten op klimaatgebied.

Klaas Dijkhoff (VVD), Sybrand Buma (CDA), Rob Jetten (D66) en Gert-Jan Segers (CU) beloofden er te zullen zijn. Buma voegde daar wel aan toe dat Asscher van tevoren „ook even had kunnen bellen of appen”, dan was hij naar eigen zeggen woensdagavond al aangeschoven.

Het Klimaatakkoord, een opsomming van honderden mogelijke maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, is opgesteld op verzoek van het kabinet. Er zijn lange en moeizame onderhandelingen tussen organisaties, bedrijven en overheden aan voorafgegaan. Het is nu aan de politiek om te kiezen welke voorstellen ook echt in de praktijk worden gebracht.

Een doorrekening door het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) moet eerst inzicht bieden in de effecten en kosten van alle geopperde maatregelen. Maar met name VVD en CDA maken zich nu al druk om de hoogte van de rekening die wellicht bij de burger wordt neergelegd.

VVD-leider Dijkhoff trapte onlangs in een interview hard op de rem. Hij verweet zijn D66-collega Jetten, die juist aandringt op haast met nieuw klimaatbeleid, drammerig gedrag en sloot een kabinetscrisis als gevolg van de ver uiteenliggende klimaatstandpunten niet uit. Die opmerkingen zetten de verhoudingen binnen de coalitie op scherp.

Om die reden vindt de oppositie het van belang dat alle hoofdrolspelers zelf de strijd aanbinden in het debat. Dat wordt gevoerd met zowel minister-president Mark Rutte als verantwoordelijk minister Eric Wiebes.