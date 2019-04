Alle giften politieke partijen in toekomst openbaar

Politieke partijen moeten alle giften die ze krijgen, openbaar maken. Op giften vanuit landen buiten de Europese Unie komt een verbod.

De Tweede Kamer stemt in met deze voorstellen van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken, zo bleek donderdag tijdens een commissievergadering. Regering en Kamer willen meer zekerheid dat buitenlandse organisaties en personen geen invloed uitoefenen op Nederlandse politieke partijen.

Daarom moeten politieke partijen alle giften vanaf 1 eurocent openbaar maken. Ook de natuurlijke personen achter (onbekende) stichtingen die soms tonnen aan partijen schenken, verliezen hun anonimiteit. Verder krijgen partijen de plicht om te melden van wie ze erfenissen ontvangen. De voorstellen tot aanscherping komen van een commissie onder leiding van oud-ChristenUnie-voorman Veling.

De Tweede Kamer zou het liefst zien dat Nederlandse politieke partijen ook geen giften uit andere Europese landen zouden krijgen. Maar volgens Ollongren is dat in strijd met de regel dat in Europa vrij verkeer van kapitaal geldt.

Ook gaat de Kamer akkoord met het plan om politieke partijen die na Kamerverkiezingen flink verliezen, meer tijd te geven om aan de nieuwe financiële situatie te wennen. Zij moeten immers bij verlies subsidie inleveren. Die is deels afhankelijk van het aantal zetels dat partijen hebben. Nu hebben ze daar drie maanden voor en straks een jaar.

SGP-Kamerlid Bisschop stelde voor om de financiering van partijen meer afhankelijk te maken van het aantal leden. Daar zit namelijk veel minder schommeling in. Maar daar voelen Kamer en minister niets voor.