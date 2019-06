Alle Apache gevechtshelikopters van de luchtmacht staan aan de grond. Dat gebeurt uit voorzorg. Tijdens onderhoudswerkzaamheden is een probleem aan de staartrotor ontdekt, meldt het ministerie van Defensie woensdag.

Het is nog onduidelijk wat het probleem precies is. Twintig Apaches zijn gestationeerd op Vliegbasis Gilze-Rijen. Ook heeft Defensie nog acht van deze gevechtshelikopters in de Verenigde Staten voor opleidingen en trainingen.