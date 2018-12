Alibaba steekt 75 miljoen in Luiks centrum

De Chinese internetreus Alibaba investeert 75 miljoen euro op de luchthaven van Luik voor zijn eerste Europese distributiecentrum. Dat bleek bij de ondertekening van de intentieverklaring tussen Alibaba en de Belgische en Waalse regeringen, woensdag op het vliegveld vlak buiten de Waalse stad.

Luik wordt de logistieke poort tot Europa voor het Chinese bedrijf. De investering levert 3.000 nieuwe banen op, waarvan 900 directe. De eerste commerclële activiteiten zijn gepland voor begin 2021.

Premier Charles Michel, die aanwezig was bij de ondertekening, benadrukte het belang van de investering voor de Belgische en de Waalse economie. „Met het aantrekken van een dermate groot bedrijf geven we een sterk signaal, onder meer naar de andere grote spelers in de wereld. Ons land beschikt over sterke troeven en over het vermogen om zich verder te ontwikkelen.”