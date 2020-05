Alcoholenkelband voor veroordeelden wordt overal ingevoerd

De zogeheten alcoholenkelband, die via zweet de aanwezigheid van alcohol in het lichaam kan meten, wordt landelijk ingevoerd. Justitieminister Ferd Grapperhaus meldt aan de Tweede Kamer dat hij hiertoe de wet gaat wijzigen. De alcoholmeter kan beter controleren of mensen die zijn veroordeeld zich houden aan een eventueel opgelegd alcoholverbod.

"Veel geweldsdelicten worden onder invloed van drank gepleegd, zoals geweld bij het uitgaan, voetbal of in huiselijke sfeer. De alcoholmeter is een effectieve manier om tot gedragsverandering te komen. Daarom wil ik dat de enkelband landelijk ingezet kan worden", aldus Grapperhaus. Sinds 2017 zijn er pilots gehouden met de speciale enkelband, die volgens de minister goed zijn verlopen.

Een alcoholverbod wordt nu gemiddeld twee keer per week door de reclassering gecontroleerd via een blaastest, bloed- of urineonderzoek. Daarmee kunnen betrokkenen tussentijds stiekem alcohol gebruiken.