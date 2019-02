Al na 3 jaar oordeel over blijven asielzoeker

Vreemdelingendienst IND moet voortaan al na drie jaar kijken of een asielzoeker met een verblijfsvergunning hier mag blijven, vindt het kabinet. Nu geldt zo’n verblijfsvergunning nog voor minimaal vijf jaar.

Staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) wil er met deze wetswijziging voor zorgen dat Nederland niet langer uit de pas loopt bij veel andere Europese landen, zoals het kabinet zich bij zijn aantreden al voornam. Daar wordt doorgaans na drie jaar getoetst of een asielzoeker nog mag blijven. Bovendien „maken we zo van meet af aan duidelijk dat bescherming in principe iets tijdelijks is”, zegt Harbers.

Als de IND na drie jaar oordeelt dat een asielzoeker nog langer mag blijven, wordt de verblijfsvergunning met twee jaar verlengd. Daarna kan hij, net als nu na in totaal vijf jaar, een permanente verblijfsvergunning aanvragen.

Regeringspartijen VVD en CDA dringen er al langer op aan eerder te kijken of Nederland een asielzoeker nog langer onderdak moet bieden of dat hij beter kan terugkeren naar zijn land van herkomst.