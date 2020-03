Al 9200 meldingen van reizigers die terug naar Nederland willen

Buitenlandse Zaken heeft tot dusver 9200 verzoeken gekregen van Nederlanders in het buitenland die terug willen naar Nederland. Het ministerie lanceerde maandag een website waar mensen zich kunnen melden voor een speciale regeling om reizigers terug te halen. De website werd in een dag zo’n 78.000 keer bezocht.

De 9200 meldingen zijn niet allemaal van individuen, er kunnen bijvoorbeeld ook gezinnen en stellen onder vallen. Hoeveel gestrande reizigers er precies zijn, is niet duidelijk. Het ministerie spreekt tot dusver telkens over „duizenden”, maar wil er geen exact aantal aan verbinden.

Het aantal registraties dat dinsdag rond het middaguur was binnengekomen is „veel” maar „past bij het beeld”, zegt een woordvoerder. „We wisten dat er heel veel Nederlanders in het buitenland zitten en het is goed voor te stellen dat ze terug willen.”

Minister Stef Blok sprak eerder over een „complexe en unieke operatie”. De actie is bedoeld voor Nederlanders die niet kunnen terugvallen op een reisorganisatie of vliegmaatschappij. De overheid en reissector maken er tien miljoen euro voor vrij. Nederlanders die ervan gebruik willen maken moeten wel een eigen bijdrage betalen: 300 euro voor een terugvlucht binnen Europa, en 900 voor mensen die elders in de wereld zijn gestrand.