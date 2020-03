Al 23.000 aanmeldingen van Nederlanders die terug willen

Tot nu toe heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken 23.000 aanmeldingen gekregen van Nederlanders in het buitenland die terug naar huis willen. Inmiddels zijn met acht vluchten ongeveer duizend Nederlanders teruggehaald, zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) vlak voor aanvang van het crisisberaad.

Ook konden op deze vluchten ongeveer tweehonderd EU-onderdanen mee. Nederlanders kunnen soms ook mee terugvliegen naar andere Europese landen, zei Blok. Dinsdagmiddag is een toestel vanuit Turkije onderweg naar Nederland.

Volgens de minister „zijn we er nog niet” en werken een heleboel landen gelukkig goed mee. Het verschilt per land hoe een terugvlucht te regelen is, ook omdat mensen daar op verschillende plekken verblijven. Ook zijn er in een aantal landen nog steeds commerciële vluchten die mensen kunnen pakken om naar Nederland terug te gaan, aldus Blok.

Als mensen vanuit het buitenland in Nederland landen, worden ze niet op het nieuwe coronavirus getest. Nederland volgt hierin de richtlijnen van het RIVM, zei Blok. Die houden in dat mensen die ziekteverschijnselen hebben, na terugkeer zelf in thuisisolatie moeten gaan.