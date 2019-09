Akkoord over Roemeense EU-hoofdaanklager

De Roemeense corruptiebestrijder Laura Kövesi wordt de eerste hoofdofficier van justitie van het Europees Openbaar Ministerie (EOM). De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het daarover eens geworden.

De onderhandelingen over de topbaan waren eerder dit jaar vastgelopen nadat de lidstaten de Fransman Jean-François Bohnert naar voren hadden geschoven terwijl het parlement vasthield aan Kövesi. Nederland was al voor de benoeming van Kövesi. Haar werk werd in eigen land tegengewerkt en Boekarest is tegen haar benoeming.

Het EOM gaat zich bezighouden met de bestrijding van misdrijven met EU-geld, zoals grensoverschrijdende btw-fraude en misbruik van EU-fondsen. Het hoofdkwartier komt in Luxemburg en het wordt eind 2020 operationeel. Er zijn 22 EU-landen bij het EOM aangesloten.