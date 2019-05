Akkoord over provinciebestuur Drenthe

PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie in Drenthe hebben een coalitieakkoord bereikt voor het provinciebestuur. Dat meldt de provincie Drenthe. De partijen hebben 24 van de 41 zetels in het Drents parlement.

Maandagmiddag geeft formateur Cees Bijl (PvdA) tekst en uitleg bij het akkoord in het provinciehuis in Assen. Dan wordt ook de verdeling van de portefeuilles bekendgemaakt.

In Drenthe werd PvdA de grootste partij bij de Provinciale Statenverkiezingen precies twee maanden geleden, op 20 maart. De op een na grootste partij werd Forum voor Democratie, maar FVD valt buiten de boot. Grootste struikelblok voor een samenwerking met de partij van Thierry Baudet was in Drenthe het onderwerp klimaat en energie.

Zondag werd bekend dat Groningen een nieuw provinciebestuur heeft (GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, VVD, CDA en D66) dat ook maandag gepresenteerd wordt.