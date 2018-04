Akkoord over medisch-specialistische zorg

Om de stijgende kosten in de medisch-specialistische zorg te beteugelen moet de komende jaren meer zorg buiten ziekenhuizen worden geleverd. Daarover heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) een akkoord gesloten met onder meer de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Patiëntenfederatie Nederland, de Federatie Medisch Specialisten en Zorgverzekeraars Nederland.

Volgend jaar stijgen de kosten in de medisch-specialistische zorg nog met 0,8 procent. In de drie jaren daarna moet die groei verder dalen, om in 2022 op nul uit te komen.

De plannen zijn niet alleen bedoeld om de kosten in bedwang te houden, maar ook om de zorg te verbeteren, stelt Bruins. Er komt 425 miljoen beschikbaar om het plein tussen 2019 en 2022 uit te voeren. Dat geld kan worden gebruikt om bijvoorbeeld specialisten bij huisartsen in te zetten voor consulten, of om ziekenhuizen te laten krimpen.

De onderhandelingspartners van het ministerie moeten het plan nog wel met hun achterban bespreken.