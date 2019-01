Akkoord kinderpardon net op tijd voor debat

De coalitiepartijen hadden zichzelf een deadline gesteld, en die is ternauwernood gehaald. Minder dan twaalf uur voor een debat in de Tweede Kamer presenteerde staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) het akkoord dat de partijen bereikten over het kinderpardon.

De heibel ontstond anderhalve week geleden toen het CDA zich uitsprak voor een ruimer kinderpardon. Daarmee verschoven de verhoudingen in de coalitie, de VVD stond opeens alleen. De Tweede Kamer wilde direct een debat, maar dat werd uiteindelijk voor woensdag ingepland.

Er was de coalitie veel aan gelegen om tot een akkoord te komen. Anders zou de oppositie de coalitiepartijen het flink lastig kunnen maken, of bestond het risico dat de partijen elkaar in de haren zouden vliegen.

Voor de zogenoemde gewortelde kinderen, die eigenlijk het land al hadden moeten verlaten, komt er een nieuwe, ruimere beoordeling. In de praktijk betekent dat waarschijnlijk dat de meesten van hen mogen blijven. In ruil daarvoor gaat een wens van de VVD in vervulling: het kinderpardon verdwijnt. De discretionaire bevoegdheid wordt weggehaald bij de staatssecretaris, en komt te liggen bij de directeur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Voor de IND wordt extra geld vrijgemaakt, om de procedure te versnellen.