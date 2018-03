Akkoord EU en Londen over overgangsperiode

De EU heeft een principeakkoord met het Verenigd Koninkrijk bereikt over een overgangsperiode na het Britse vertrek op 29 maart 2019. De Britten blijven tot 1 januari 2021 deel uitmaken van de douane-unie en interne markt. In die periode kunnen EU-burgers zich vrij blijven vestigen in Groot-Brittannië. Voor de grens tussen Ierland en (het Britse) Noord-Ierland na de brexit blijven beide partijen naar een oplossing zoeken.

Dat zijn Brussel en Londen na koortsachtige onderhandelingen in Brussel overeengekomen. Tijdens de overgangsperiode blijven de Britten betrokken bij de besluitvorming over de Europese visquota, maar hebben ze geen zeggenschap over nieuwe EU-wetgeving of aanpassingen daarin. De Britten mogen tijdens die transitie van 21 maanden wel vrijhandelsverdragen voor na de brexit afsluiten met andere landen.

Volgens EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier zullen ze daar hun handen vol aan krijgen. „Ze stappen uit 750 internationale overeenkomsten die de EU heeft. Londen krijgt het druk om al die handelsrelaties te herstellen.”

Hij noemt het akkoord over de tweede fase van de scheiding, dat vrijdag aan de EU-leiders wordt voorgelegd, „een beslissende stap in de onderhandelingen over een ordelijk Brits vertrek”. De volgende, volgens Barnier moeilijkste, stap is de toekomstige handelsrelatie tussen de EU en Groot-Brittannië. De Britse brexitminister David Davis denkt dat „een goede deal” dichterbij dan ooit is.

Maar over de grenskwestie met Ierland zijn ze er nog niet uit. Zowel de EU als de Britten willen een ‘harde grens’ met grenscontrole voorkomen, maar hoe dat juridisch en praktisch moet tussen een EU-land (Ierland) en een niet-EU-land is de grote vraag.