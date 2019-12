Akkoord deel boerenorganisaties en kabinet

Het kabinet heeft een akkoord bereikt met koepelorganisatie Landbouw Collectief over stikstofmaatregelen. Dat schrijft onder andere de Nieuwe Oogst, het vakblad van lobbyorganisatie LTO. Haagse ingewijden bevestigen deze berichten.

In het akkoord zijn veel maatregelen opgenomen die het kabinet al eerder naar buiten heeft gebracht. Volgens bronnen rond het kabinet is het vooral belangrijk dat er overeenstemming is over de maatregelen omdat het kabinet eraan hecht in gesprek te blijven met de organisaties.

In het akkoord staat onder meer dat er geen sprake zal zijn van een „generieke krimp” van de veestapel. Ook zullen boeren niet gedwongen worden te stoppen. Verder is afgesproken dat drempelwaarden voor stikstof regionaal moeten worden geregeld, en dat er minder eiwit in veevoer moet komen, zoals het kabinet al aankondigde.

Afgevaardigden van het Landbouw Collectief ontbeten maandagochtend met premier Mark Rutte en landbouwminister Carola Schouten op het Catshuis, de officiële ambtswoning van de premier. Die uitnodiging kregen de boeren nadat de organisatie had geklaagd over de opstelling van het kabinet. Dat de onderhandelingen tussen het ministerie van Landbouw en boerenvertegenwoordigers moeizaam verliep was een van de redenen dat er voor woensdag acties zijn afgekondigd.

Farmers Defence Force, een van de radicalere organisaties aangesloten bij het collectief, zegt dat het nog maar om een principe-akkoord gaat. „Een aantal voor FDF erg belangrijke zaken is nog niet uitonderhandeld en hierover bestaat zeker nog geen akkoord!”