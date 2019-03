Akkoord beperkt import kip uit Oekraïne

De Europese Unie schroeft de hoeveelheid tariefvrije kip die Oekraïne naar Europa mag exporteren op van 20.000 naar 70.000 ton (70 miljoen kilo). Maar kippenborsten waar vleugel en vel aanzitten, komen er zonder invoerheffing niet meer in.

Dat zijn de Europese Commissie en de regering in Kiev overeengekomen, zo werd maandag door Brussel bekendgemaakt. De maatregel moet een einde maken aan de golf Oekraïense kip die de EU-markt overspoelt.

Vorig jaar bleek er al na zes maanden 25 miljoen kilo kippenvlees uit Oekraïne tegen een nultarief in de EU te zijn ingevoerd. Dat was veel meer dan was voorzien toen de EU in 2017 met het Oost-Europese land een associatieverdrag afsloot. De import ging ten koste van onder andere de Nederlandse pluimveesector.

Door kippenborsten op een speciale manier te versnijden, met vleugel en vel eraan, gebruikten de Oekraïners een maas in de wet om kippenborsten tegen een nultarief op de EU-markt binnen te krijgen. Op Europese bodem werd de kip vervolgens ontbeend en ontdaan van het vleugel-deel.

Op deze manier kon het land in principe onbeperkt kip naar de EU uitvoeren. Het nu gesloten akkoord maakt daar een einde aan.

De zaak kwam aan het rollen nadat Nederlandse Europarlementariërs aan de bel trokken vanwege de economische schade voor Europese kippenbedrijven.