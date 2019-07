AIVD wil boek journalist tegenhouden

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) wil de verschijning tegenhouden van een boek van een Volkskrant-journalist. Verslaggever Huib Modderkolk zou daarin staatsgeheimen onthullen. De AIVD wil dat Modderkolk enkele gedeelten schrapt uit Het is oorlog, maar niemand die het ziet en stapt daarvoor naar de rechter.

In het boek, dat over digitale spionage gaat, schrijft de onderzoeksjournalist over een operatie van de AIVD en noemt hij daarbij volgens de dienst „namen van medewerkers, bronnen, operatienamen en andere informatie” waardoor hij bronnen in gevaar zou kunnen brengen.

Als het boek toch mét deze passages verschijnt, dan doet de AIVD aangifte tegen Modderkolk, gaf de dienst hem in een brief te verstaan. „Dan maakt hij zich schuldig aan een strafbaar feit, en het is onze verantwoordelijkheid om dan in actie te komen.”