AIVD waarschuwt Iraanse activisten voor ontvoering op reis

De inlichtingendienst AIVD waarschuwt Iraans-Nederlandse activisten voor ontvoering als zij naar het buitenland op reis gaan. Het gaat dan onder meer om landen die goede banden onderhouden met Iran. De dienst bevestigt berichtgeving van het radioprogramma Argos hierover.

Een Zweedse Iraniër verdween in oktober toen hij in Turkije was. Deze Habib Chaab is volgens Argos betrokken bij de ASMLA, een beweging die vecht voor de bevrijding van de regio Ahwaz (Khuzastan) van Iran. Hij is door de Turkse autoriteiten inmiddels overgedragen aan Iran.

Volgens de AIVD zijn er „verschillende zaken” bekend van Europees-Iraanse dissidenten die buiten Europa zijn ontvoerd of opgepakt. „Het is van belang dat mensen uit de Iraanse gemeenschap in Nederland zich bewust zijn van het risico dat zij in deze landen ontvoerd of gearresteerd kunnen worden en vervolgens in Iran berecht worden”, aldus de AIVD.