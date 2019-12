AIVD-baas Schoof wordt hoogste ambtenaar op Justitie

Dick Schoof, nu nog baas van inlichtingendienst AIVD, wordt de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van NRC.

Schoof, die sinds vorig jaar de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst leidt, is geen onbekende op het ministerie. Hij was van 2013 tot 2018 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, en was daarvoor directeur-generaal Politie op het departement.

Aan Schoof de zware taak om orde op zaken te stellen op het geplaagde ministerie. Hij vervangt Siebe Riedstra, wiens vertrek eind vorige maand werd aangekondigd. Riedstra was in 2015 naar Justitie gehaald om het schip te rechten, toen het departement een zware tijd doormaakte met de beruchte ‘bonnetjesaffaire’, die staatssecretaris Fred Teeven en minister Ivo Opstelten de kop kostte.

Maar ook onder Riedstra kwam het ministerie weer in opspraak. Zijn plaatsvervanger moest vertrekken nadat die zich had bemoeid met een onafhankelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie naar het lekken van stukken over de zogenoemde WODC-affaire. Die affaire draaide zelf óók om bemoeienis met onafhankelijk onderzoek, door ambtenaren die wetenschappers met politiek gevoelige bevindingen probeerden te ‘sturen’.

Iets soortgelijks bracht ook Schoof zelf eerder in problemen. Hij zou als NCTV hebben geprobeerd de conclusies op te poetsen van onafhankelijk onderzoek naar het optreden van zijn dienst na het MH17-drama.

Ook het vertrek van staatssecretaris Mark Harbers eerder dit jaar heeft zijn sporen op het ministerie nagelaten. Ernstige misdrijven begaan door asielzoekers waren in een rapport beland onder het kopje ‘overig’. Het ambtenarenapparaat wist dat dat verkeerd zou kunnen vallen in de Tweede Kamer, maar wees Harbers daar niet op.