Air Antwerp gaat vliegen op Londen

De nieuwe luchtvaartmaatschappij Air Antwerp heeft een vliegvergunning gekregen. Het bedrijf verzorgt vanaf 9 september vluchten tussen Antwerpen en London City Airport. Met KLM zijn in een zogenoemde codeshare-overeenkomst afspraken gemaakt over onder meer verbindende vluchten.

De vluchten worden uitgevoerd met een Fokker 50, met plaats voor 50 passagiers. Op weekdagen wordt drie keer per dag heen en weer gevlogen.

„Eindelijk zullen zakenmensen vanuit het centrum van Londen opnieuw naar de Antwerpse metropool kunnen vliegen”, zegt topman Johan Maertens. „Ook voor het Antwerpse bedrijfsleven - en de diamantnijverheid en de havengemeenschap in het bijzonder - is het goed nieuws dat er opnieuw een directe link is naar de Londense Docklands.”