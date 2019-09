In Luik is maandagochtend een politieagent ernstig gewond geraakt bij een schietincident. Zijn toestand is kritiek, meldt de politie.

De politieman verwondde de aanvaller met zijn dienstwapen, aldus de Franstalige publieke omroep RTBF. De straat waar is geschoten is afgesloten voor verkeer. De hulpdiensten zijn ter plaatse.