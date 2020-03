Agent krijgt app voor haperingen nieuw spraaksysteem

Agenten die last hebben van de kinderziekten van het nieuwe communicatiesysteem C2000 kunnen straks terugvallen op een app om bijvoorbeeld versterking te vragen. De app Push To Talk wordt „landelijk uitgerold”, bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De hulpdiensten werken al sinds januari met C2000, maar dat werkt nog niet vlekkeloos. Agenten klagen dat ze er niet op kunnen vertrouwen dat ze met hun portofoon hulp kunnen inroepen als de nood aan de man is.

Verantwoordelijk minister Ferd Grapperhaus liet eerder weten dat hij „de gemelde problemen uiterst serieus” neemt en „er samen met de korpschef op inzet deze zo snel mogelijk op te lossen”. In de tussentijd kunnen politiemensen zo nodig ook gebruik maken van Push To Talk. Ze kunnen via de app de meldkamer laten meeluisteren zonder hun telefoon uit hun zak te hoeven pakken.