Afsluiting Eindhoven Airport na valse melding

De tijdelijke sluiting om veiligheidsredenen van de hal van vliegveld Eindhoven, afgelopen zondag, blijkt het gevolg te zijn geweest van een valse melding. Een Belg uit Turnhout die volgens de melding dreigde slachtoffer te worden van een aanslag tijdens zijn bezoek aan het vliegveld, heeft die dreiging verzonnen. Dat heeft het parket van Antwerpen dinsdag bevestigd.

De vertrekhal van het vliegveld werd enige tijd gesloten nadat de Koninklijke Marechaussee door de Belgische autoriteiten was ingelicht over de dreiging. Aankomende passagiers mochten hun vliegtuig zelfs enige tijd niet verlaten.

De 46-jarige man, die op het vliegveld werd aangehouden, heeft inmiddels bekend en is dinsdag voorgeleid aan de onderzoeksrechter in Turnhout. Hij wordt aangeklaagd voor het verspreiden van valse inlichtingen betreffende ernstige aanslagen. Over zijn motief is volgens het parket nog niets bekend. Hij is geen bekende van de justitie.

De Belgische politie werd zondag gebeld door een vrouw die zei dat iemand een vriend van haar, die op weg was naar Eindhoven om iemand op te pikken, met de dood had bedreigd. „De dreiging die uitging van de berichten was bijzonder ernstig”, aldus een woordvoerster van het Antwerpse parket, waar Turnhout onder valt.

Daarop werd de marechaussee ingelicht die de man opspoorde en onder zware politiebegeleiding naar de grens bracht, waar hij werd overgedragen aan de Belgische politie. Die bracht hem naar zijn woning in Turnhout. Uit onderzoek door justitie bleek vervolgens dat hij de dreiging had verzonnen en aan de vrouw had doorgespeeld.