Afgesplitste Otten raakt taak in senaat kwijt

Henk Otten verliest door zijn vertrek uit Forum voor Democratie een prestigieuze taak in de Eerste Kamer. Die moet de senator, die met twee andere afgesplitste FVD’ers voor zichzelf is begonnen, afstaan aan FVD’er Paul Frentrop.

Otten was de lijsttrekker van FVD in de Eerste Kamerverkiezingen. Door de klinkende overwinning van de partij van Thierry Baudet kon Otten aanspraak maken op het voorzitterschap van de senaatscommissie voor Financiën. Maar in de tussentijd escaleerde een slepend conflict tussen Otten en Baudet en werd Otten aan de kant gezet. Hij bouwt samen met senatoren Dorien Rookmaker en Jeroen de Vries aan een nieuwe partij.

FVD is door de exodus in de Eerste Kamer weliswaar niet langer de grootste, maar nog wel de tweede partij: drie keer zo groot als de groep-Otten. Otten moet daarom van de senaat een stap terug doen en wordt tweede man van een minder belangrijke commissie. Paul Frentrop, een belangrijke adviseur van Baudet, krijgt de leiding over de commissie Financiën. Otten schildert Frentrop af als de kwade genius achter zijn val.

Ook De Vries moet een taak inleveren.