Advocatuur kraakt rechtshulpplannen minister

De advocatuur in Nederland is niet te spreken over de plannen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand van minister Sander Dekker. Volgens de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) raken burgers met de plannen „een recht kwijt”. De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) spreekt van een „nieuw dieptepunt”.

Als het aan Dekker ligt komt er een onafhankelijke instantie, die moet bepalen of een gesubsidieerde gang naar de rechter wel de beste oplossing is.

Daarmee perkt Dekker wel degelijk de toegang tot de rechtspraak in, zegt Hein Vogel van de VSAN. „Het belangrijkste is dat mensen worden weggehouden bij de rechter. Een overheidsloket gaat bepalen of je naar de rechter mag.”

„Mensen met minder inkomen hebben minder recht nodig”, zo vat de NOvA de plannen samen. „Een poortwachter gaat bepalen wie zijn probleem nog aan de rechter mag voorleggen. De toegang tot de rechter wordt daardoor beperkt en duurder voor rechtzoekenden.”