Adviseurs moeten belastingconstructies melden

Belastingadviseurs en andere tussenpersonen in de EU moeten fiscale constructies, die ze voor klanten via het buitenland opzetten om minder belasting te betalen, aanmelden. De EU-lidstaten moeten die informatie automatisch met elkaar delen via een gecentraliseerde gegevensbank.

De EU-ministers van Financiën zijn die maatregel overeengekomen om belastingontwijking via onder anderen consulenten, bankiers, accountants en advocaten aan te pakken. Lidstaten worden ook verplicht om tussenpersonen die zich niet aan de nieuwe maatregel houden te straffen.

De Europese Commissie had het voorstel vorig jaar ingediend omdat volgens haar tussenpersonen een centrale rol spelen bij belastingontwijking en er veel aan verdienen. „Transparantie is de sleutel van onze strategie om belastingontwijking en -ontduiking te bestrijden”, aldus minister Vladislav Goranov, die vanwege het tijdelijke EU-voorzitterschap van Bulgarije de ministersbijeenkomsten leidt.