Adviseur EU-hof: Duitse tolheffing toegestaan

De tolheffing voor personenauto’s die Duitsland wil invoeren is niet discriminerend voor buitenlandse automobilisten. Een belangrijke adviseur van het Europees Hof van Justitie, advocaat-generaal Nils Wahl, heeft dat geconcludeerd in een zaak die Oostenrijk met steun van Nederland had aangespannen. Volgens hem is de zogenoemde Maut niet in strijd met het Europees recht. Het hof volgt dergelijke adviezen vaak.

De heffing voor het gebruik van de autobahn zou volgend jaar herfst in moeten gaan. De hoogte is afhankelijk van hoe vervuilend de auto is. Een vignet voor tien dagen gaat tussen de 2,50 en 20 euro kosten.

Duitse automobilisten worden via een belastingvrijstelling gecompenseerd voor de extra kosten, maar buitenlandse autorijders niet. De Europese Commissie stelde eerder dat de zogenoemde Maut in strijd is met het Europees recht, maar trok een strafprocedure ruim twee jaar gelederen in omdat Berlijn maatregelen had genomen om discriminatie uit te sluiten. Oostenrijk was het daar niet mee eens en stapte naar het EU-hof.