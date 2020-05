Advies: veel en slim investeren om uit coronacrisis te komen

Om goed uit de coronacrisis te komen, is het belangrijk dat het kabinet veel en slim investeert en steun en vertrouwen geeft aan bedrijven, sectoren en kwetsbare groepen. Ook moet Nederland beter samenwerken in Europa om tot een breed economisch en maatschappelijk herstel te komen. Het is in ieder geval niet goed om nu in deze crisistijd te gaan bezuinigen, zoals bij andere crises wel gebeurde.

Dat adviseert de Denktank Coronacrisis die op verzoek van het kabinet kijkt hoe Nederland op een evenwichtige manier een herstart kan maken uit de lockdown. In de denktank zitten vertegenwoordigers van onder meer kennisinstituten, planbureaus, onderwijsraad en sociale partners, onder leiding van voorzitter Mariëtte Hamer van de Sociaal-Economische Raad (SER). In Nieuwsuur zei Hamer dat het advies zo breed mogelijk is en dat er nog meer komen, met nog andere deelnemers.

Hamer zei dat de denktank niet naar het nú heeft gekeken - de pruttelfase - maar naar de volgende fase, waarbij de trein weer echt gaat rijden. De rode draad door het advies is volgens Hamer „dat de veerkracht van de samenleving wordt opgepakt”. Volgens haar gaat het erom „goed te zijn voor de economie, voor de sociale samenhang in de samenleving en voor onze natuur te zorgen”.

De Europese samenwerking is belangrijk, zei ze, omdat Nederland er veel last van krijgt als andere landen niet meekomen met het herstel. „Als je eigen straatje schoon is, maar direct om de hoek is het een zooi, dan heb je er ook veel last van.”

De ambiteuze agenda die volgens Hamer werd opgesteld, willen de adviseurs weer oppakken. „De crisis heeft een soort vergrootglas gelegd op problemen die we al zagen en waarvoor we al nadachten over oplossingen”, zei de SER-voorzitter. Het gaat onder meer om duurzaamheid, klimaat, de verdeling van mannen en vrouwen aan de top. „Wij zeggen, hou die doelen vast en kom na de pruttelfase goed op stoom, binnen de coronabeperkingen.”

Daar horen volgens haar flinke investeren bij, zoals in duurzame projecten en het naar voren halen van infrastructurele projecten. Het is niet verstandig om dat nu stop te zetten, want daar zit volgens Hamer juist ongelooflijke werkgelegenheid achter. Ook scholing is belangrijk.

De Tweede Kamer had aangedrongen op een maatschappelijk en economisch gerichte adviesclub. In de coronacrisis liet het kabinet zich tot nu toe voornamelijk leiden door virologen en medici.