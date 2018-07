Advies rond suïcide: „Blijf omzien naar de naaste”

Bart van den Brink, psychiater bij de fontein, een behandelcentrum van Eleos in Bosch en Duin, is blij dat de regering extra geld ter b—eschikking stelt om het aantal zelfmoorden en zelfmoordpogingen terug te dringen.

„Bijna vier op de tien mensen die ooit in hun leven suïcide gedachten hebben gehad, hebben nooit hulp gezocht voor hun psychische problemen, alcohol- of drugsproblemen. Algemene campagnes kunnen hen dus zeker helpen”, aldus Van den Brink, die begeleidt biedt aan mensen met suïcidale gedachten en die onderzoek naar zelfdoding doet.

Wat zegt het toenemende aantal zelfmoorden in ons land?

„Tot 2008 liepen de cijfers terug. Gedurende de crisistijd nam het aantal suïcides weer toe. Het is goed dat er nu geld komt voor extra voorlichtingscampagnes en hulpverlening. Het is echter wel belangrijk hoe de voorlichting is. In Engeland heeft een tv-spotje juist geleid tot een toename.”

Wat is er mis met een samenleving waarin zo’n 2000 mensen per jaar zichzelf het leven benemen?

„Suïcide is van alle tijden en plaatsen. De samenleving kan het lijden moeilijk een plaats geven. Ik zou ervoor willen pleiten daar in de prediking meer aandacht aan te besteden. Verder leeft heel sterk: je bent wat je doet. En als je niets doet, ben je ook niemand meer. Maar ook al doe je niets, dan nog is ieder mens waardevol. Het is belangrijk dat mensen zich altijd gezien weten door een ander, de naaste.”

Wat doet Eleos voor deze mensen?

„We behandelen en begeleiden mensen. Sinds kort hebben we ook een laagdrempelige onlinebehandeling: e-mind. Een deel hiervan kan ook zonder verwijzing door de huisarts.”

Wat moet iemand doen die denkt aan zelfdoding?

„Het belangrijkste is erover praten. Dat kan een drempel vormen, maar wie die de drempel overstapt, ervaart dat het oplucht. Verder is het belangrijk om een goed levensritme te houden met voldoende slaap en voldoende activiteit.”

Hoe kunnen omstanders deze mensen helpen?

„Waardering uitspreken voor mensen die erover willen praten. En samen hulp zoeken. Onderzoek vanuit Eleos toont aan dat mensen er in hun hoofd vaak mee bezig zijn. Dit kan door hulp veranderen. Benoem deze dingen in een open gesprek.”